İstenmeyen adam

Soykırıcım İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha dünyada "istenmeyen kişi" olduğunu gördü. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunan Netanyahu dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda konuştu. Gazze Kasabı Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.

BİR SÜRE KONUŞAMADI

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü. Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

'FİLİSTİN DEVLETİ İNTİHAR'

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti. Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu. Netanyahu, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri de eleştirdi ve Filistin devletinin kendileri için "ulusal intihar" olacağını savundu. Netanyahu, BM'nin daha birkaç gün önce "Gazze'de soykırım yaşanıyor" raporuna rağmen ordusunun soykırım yapmadığını ileri sürdü. Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığını söyledi.

BM ÖNÜNDE DEV PROTESTO

Gazze Kasabı Netanyahu ve İsrail heyeti BM binasının önünde yine dev bir protesto ile karşılandı. "Savaş suçlusu", "Senin yerin cezaevi", "Soykırımcı" yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçileri içeri giren ülke delegasyonlarına da "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi

GEÇİŞ YÖNETİMİNDE BAŞKAN BLAİR OLACAK

ESKİ İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edildi. İngiliz medyasına göre, Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni bir yönetim kurma ve sonra kontrolü Filistin'e geri verme planını yürütecek isim olarak Blair seçildi. Yönetimde güçlü bir Müslüman temsili olacağı da belirtilirken Blair'in ofisinden BBC'ye açıklama yapan bir sözcü, Blair'in Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceğini kaydetti.

NAZİ PROPAGANDASI GİBİ DİNLETTİLER

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma hoparlörle Filistinlilere dinletildi. Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi. Söz konusu hoparlörler Hitler Almanya'sında toplama kamplarında yapılan Nazi propagandalarına benzetildi.