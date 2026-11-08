İstenmeyen adam

İran savaşı, Gazze'deki soykırım ve Körfez'deki krizler nedeniyle Washington ile Tel Aviv hattında yaşanan gerilim ABD ve İsrail'de yapılan hezimet seçimlerinin ardından iyice derinleşti. İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Michael Oren ve ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, Washington-Tel Aviv hattındaki siyasi krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eski büyükelçiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalması halinde ilişkileri iyileştirme ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğu belirtti. Netanyahu'nun Washington'da siyaseten "toksik (zehirli)" bir figür haline geldiğini belirten eski Büyükelçi Shapiro, ABD ara seçimlerini kazanan Demokratların Netanyahu'yla çalışmak istemediğini, Cumhuriyetçilerin ise mevcut İsrail Başbakanı'nı iç kamuoyunun desteklemediği İran'a karşı savaşla giderek daha fazla özdeşleştirdiğini vurguladı. Eski Büyükelçi Shapiro, İsrail'in ABD nezdinde sarsılan itibarını bir liderlik ve politika değişimi olmadan düzeltmenin imkânsız hale geldiğini vurguladı. Oren ise Netanyahu'nun iktidarda kalması halinde Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkileri iyileştirme ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞİM GEREKLİ

Oren, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un başbakanlık görevini devralmasının, ABD'deki "İsrail karşıtı eğilimi" durdurmaya yetip yetmeyeceğinin de "bir soru işareti" olduğunu dile getirdi. Eski büyükelçi, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, görev süresinin son iki yılında tamamen farklı bir tutum sergileyebileceği tahmininde bulundu.

HERZOG YETKİYİ MUHALEFETE VERDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 27 Ekim seçimlerinin ardından partilerle yaptığı istişare görüşmeleri sonrasında, hükümet kurma yetkisini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldığı açıklandı. Açıklamada, Herzog'un, Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi. Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını belirtmişti.

TRUMP: SAVAŞ DEĞİL İŞGAL

ABD ile İran arasında askeri çatışmaların yeniden başlaması ihtimali, tarafların karşılıklı hamleleriyle gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların bir "savaş" olmadığını savunarak, "Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz. Çünkü Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Şu anda Hürmüz Boğazı tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla petrol çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.

NÜKLEER SIRLARIN PEŞİNDE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'ın nükleer programlarına yönelik yeni bir hamle geldi. İran'ın sahip olduğu nükleer güçle ilgili bilgi sağlayan kişilere 20 milyon dolara kadar ödül ve "muhtemel bir yer değiştirme imkânı" sunulacağı belirtildi. CENTCOM bünyesinde İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri karayolu üzerinden nakletmesini engellemek için "Iron Gate" isimli bir görev gücünün kurulduğu bildirildi. Öte yandan İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA İLK DEĞİŞİKLİK:

NAZİ LAKAPLI MİLLER ATANDI

ABD'de Demokratlar'ın görkemli zaferiyle sonuçlanan ara seçimlerin ardından değişim rüzgârı başladı. Beyaz Saray'daki ilk değişim ise Trump'ın özel kalemi oldu. Trump, özel kalemi görevi yürüten Susie Wiles'ı görevden alırken, yerine tartışmalı bir isim olan ve sert göç politikalarının mimarı olarak tanınan Stephen Miller'ı atadı. Trump'ın Nazi benzetmeleri yapılan Miller'ı ataması ABD'de tepki topladı. Atama, Trump'a yakın Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, parti içerisinde bazı isimler bu tercihin siyasi sonuçlarından endişe duyuyor. Öte yandan bu seçimin, Trump'ın direksiyonu sertlik yanlılarına kırdığını gösterdiği belirtildi.

BM RAPORTÖRÜ: AVRUPA'DA EĞİTİLEN KÖPEKLER FİLİSTİNLİLERE CİNSEL SALDIRIDA KULLANILIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik cinsel saldırılarda Avrupa ülkelerinde özel olarak eğitilen köpeklerin kullanıldığını öne sürdü. Albanese, "Avrupalılar, insanlara tecavüz edecek köpekleri satarak bundan kazanç sağlıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör