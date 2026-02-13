İstenmeyen adamlar

Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Netanyahu, Washington'u İran'a yönelik saldırı konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran konusunda "kesin bir anlaşmaya" varılmadığını açıkladı.

HER YERDE PROTESTO EDİLİYORLAR

Görüşmeye çok fazla yer ayırmayan İsrail ve ABD medyasındaki haberlerde Netanyahu'nun istediğini elde edemediğine vurgu yapıldı. Netanyahu'nun düşük seviyede protokolle karşılanmasına ve Beyaz Saray'a arka kapıdan alınmasına dikkat çekildi.

Netanyahu ABD'de protesto edilirken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Avustralya'da halk tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu arada Trump dün de İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini vurgulayarak, görüşme sürecinin gelecek ay içinde devam edebileceğini söyledi. Trump, "Bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak. Bunun olmasını istemiyorum" dedi.

Trump bu kez Netanyahu ile uzun uzun kameralar karşısında durmadı.