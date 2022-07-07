İstifa etti ama kriz bitmedi

İngiltereBaşbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etti. Başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı. Johnson'ın yerine ekim ayına kadar Muhafazakâr Parti'de yeni bir liderin seçilmesi gerekiyor. Ardından Kraliçe, partinin yeni liderine hükümeti kurma görevi verecek. Ancak İngiliz basınına göre Johnson, sonbahara kadar da başbakanlık görevini yerine getirmekte zorlanacak.Başbakanlık Ofisi'nde Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partilere katılmasıyla Johnson için krizler başladı. Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarını bilmesine rağmen bilmediğini açıklayınca parlamentoya yalan söylemekle suçlandı. Son 48 saatte ise hükümetten istifa edenlerin sayısı 60'a ulaştı. Johnson'ın yerine Muhafazakâr Parti liderliği için ismi geçen en güçlü kişiler Rishi Sunak, Liz Truss, Sajid Javid, Michael Gove, Nadhim Zahawi, Ben Wallace ve Jeremy Hunt gözüküyor.