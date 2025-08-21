İstihbarat kraliçesine çifte şok

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nde (ODNI) tarihi tasfiyeler sürerken, Fort Bliss üssünde görevli bir Amerikan askerinin Abrams tankına dair gizli bilgileri Rusya'ya sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu iki olay, ABD'nin güvenlik aygıtında aynı anda hem kurumsal hem de bireysel zafiyetlerin açığa çıktığını gösteriyor. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD istihbarat topluluğunda şok etkisi yaratan bir yeniden yapılanma programı açıkladı. "ODNI 2.0" adı verilen bu plan, kurumun personelinin yaklaşık yarısını işten çıkarmayı ve Ulusal İstihbarat Üniversitesi ile Siber Tehdit Merkezi gibi kritik birimlerin kapatılmasını içeriyor.