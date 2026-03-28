İstihbarat vermiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Şubat'ta başlayan İran savaşında Tahran'a istihbarat vermediklerini kaydetti. Fransız televizyon kanalına konuşan Lavrov, İran'ın Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu hatırlattı. Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, İran lideri ve diğer yöneticileri soğukkanlılıkla öldürmesinden "küstahça ve gururla" bahsetmesinin alaycılıktan başka bir şey olmadığını vurgulayan Lavrov, hem İran'ın hem de bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle de ABD ve İsrail'in başlattığı saldırganlıktan mustarip olan Körfez ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını belirtti. Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Lavrov, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD üslerinin koordinatlarının bilinmesiyle ilgili ise "Bu gizlenmiyor. Kamuoyuna açık bir bilgi. İran'ın onlara saldırmasına şaşırmadım" diye konuştu.