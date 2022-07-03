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Giriş Tarihi: 3.7.2022 23:23 Son Güncelleme: 3.7.2022 23:26

İsveç Başbakanı Andersson 'Anlaşmaya uyacağız' dedi ve ekledi: Teröre karışmayan endişelenmesin

AA
İsveç Başbakanı Andersson ’Anlaşmaya uyacağız’ dedi ve ekledi: Teröre karışmayan endişelenmesin

İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ndeki tarihi anlaşmanın yankıları sürüyor. Türkiye, terör örgütlerine desteklerini kesmeleri karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu şartlı olarak kaldırmıştı. Bu anlaşma mutabakatına uyacaklarına dair iki ülkeden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını belirten İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

"TERÖR FAALİYETLERİNE KATILMADIYSANIZ ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi.

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İsveç Başbakanı Andersson 'Anlaşmaya uyacağız' dedi ve ekledi: Teröre karışmayan endişelenmesin
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