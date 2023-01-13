İsveç Başbakanı'ndan PKK/YPG destekçilerinin provokasyonuna "sabotaj" yorumu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in Kiruna kentinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.

Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.

Öte yandan İsveç Başbakanı, ülkesinin AB dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya destek verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Kristersson, "Ukrayna'nın kaderi aynı zamanda Avrupa'nın kaderi. Ukrayna'nın AB üyeliği süreci devam etmeli." derken, Ukrayna'nın ne zaman AB üyesi olabileceği konusunda açıklama yapmadı.

İsveç'te 1986'da Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.