İsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen yakalandı

Temizlik şirketinin güvenlik zilinin yanlış alarm vermesiyle 21 Aralık 2021'de Başbakan Andersson'un Stockholm'ün Nacka bölgesinde evine baskın yapan polisler, 25 yaşında oturma ve çalışma izni bulunmayan yasa dışı çalışan bir temizlikçi kadınla karşılaştı.

Expressen gazetesinin haberine göre, kadın İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.

Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek." dedi.

MUHALEFET TEPKİLİ

Olayı "Temiz kapı skandalı" olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan'ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti.

Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.

GÜVENLİKÇİ UZMAN SEPO'YU SUÇLADI

Eski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund, olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi.

Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson'un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO'nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.