İsveç çark ediyor

Terör örgütlerine kucak açan, Türkiye'nin değerlerine yönelik çirkin eylemlere izin veren ve İslam'a karşı alçakça saldırılara göz yuman İsveç'te siyasiler çark etmeye başladı. Rusya tehdidine karşı NATO üyelikleri için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson, Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.Başbakan Kristersson, İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazılarının anlamadığını ve provokatörlerin üyeliği engellemeye çalıştığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in en ciddi güvenlik sorununu yaşadığını belirten Kristersson, "NATO'ya katılmanın ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz. Türkiye, kendi kararlarını kendi verir, buna saygı duymak zorundayız, süreci sakinleştirmek istiyoruz" dedi.Öte yandan bir açıklama da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği için Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini, İsveç'te yaşananlar nedeniyle Türkiye'den kendilerine onay için tarih verilmediğini söyledi.