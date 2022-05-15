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Haberler Dünya Haberleri İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
Giriş Tarihi: 15.5.2022 01:36

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

AA
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
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