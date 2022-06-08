İsveç halkı isyan etti: Erdoğan haklı

İsveç'teterör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'ın meclisteki oylamalardaki şantajları İsveç halkını bezdirdi. İsveç basını, Kakabaveh'in YPG/PKK'nın elebaşlarından İlham Ahmed'in emriyle karar verdiğini yazdı.İsveçliler hükümetin, Kakabaveh'ten destek almasını eleştirdi. Anita Steen isimli bir İsveçli, "Erdoğan demişti. Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek" paylaşımda bulundu. Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum" cevabını verdi. Astra Nordström ise "Ne için gerilla meclisimizde oturuyor" derken Kerstin Westenberg isimli kullanıcı da "Erdoğan çok haklı" cevabını verdi.