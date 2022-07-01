İsveç harekete geçti

İsveç zirvenin ardından harekete geçti. İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO'nun PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle ilgili bir liste hazırladığı ortaya çıktı. Elinde PKK ile bağlantılı kişilerin listesinin olduğu belirtilen SAPO'nun İsveç'te PKK ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit etmeye başladığı, sınır dışı edilmesiyle ilgili hazırlık yaptığı öğrenildi. İsveç medyası da PKK bağlantılı isimlerin sınır dışı edilmesini gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde bu yıl iki sınır dışı etmenin gerçekleştiği, devamının da geleceğine dikkat çekildi. Hükümetin, en az 10 kişilik PKK terör örgütü üyesinin bulunduğu aktarıldı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise iadelerdeki bir artışın, Türk makamlarından alınan bilgilere bağlı olacağını söyledi.