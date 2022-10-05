İsveç heyetiyle 7 saatlik toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda, Adalet Bakanlığı İsveç'ten iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Adalet Bakanlığında dün yapılan görüşmede Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. Adalet Bakanlığında saat 10.00'da başlayan toplantı 7 saat sürdü.Görüşmelerde İsveç'te yaşayan terörden arananlar listesindeki 27 örgüt üyesinin iadesi talep edildi. Derdest iade talepleri arasında FETÖ'den haklarında soruşturma olan Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz'ın bulunduğu öğrenildi.İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT) yayınlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.