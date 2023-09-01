İsveç Kur’an-ı Kerim saldırılarını böyle değerlendirdi: Bununla yaşamak zorundayız!

Adalet Bakanı Gunnar Strommer de güvenlik durumunun "çok kötü" olduğu konusunda uyarı yaparak ülkenin "öngörülebilir gelecekte bu büyük tehditle yaşayacağını" söylemişti.

ALÇAK SALDIRILARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.