İsveç Parlamentosu’ndan kalıcı oturum izni kararı!

İsveç Parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti. Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.

İsveç Parlamentosu’ndan kalıcı oturum izni kararı!
AA

İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.

"GEÇİCİ OTURUM İZNİ VERİLECEK"

Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.

Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSVEÇ

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