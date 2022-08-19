İsveç, PKK şüphelisini iade etmeye hazırlanıyor

İSVEÇ'TE terör örgütü PKK şüphelisi bir kişinin sınır dışı edileceği bildirildi. ETC gazetesi, 26 yaşındaki Zinar Bozkurt'un sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını yazdı. Çevrim içi yayın yapan Blankspot Gazetesi'nin haberinde ise Bozkurt'un İsveç'e 8 yıl önce yaptığı sığınma başvurusunun 6 ay önce reddedildiği ve hakkında sınır dışı edilme kararı alındığı ifade edildi. İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın (SEPO) Bozkurt'un terör örgütü PKK ile bağlantılarının bulunması nedeniyle gözaltına aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin İsveç için bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğü aktarıldı.