İsveç Savunma Bakanı’ndan Avrupa’ya uyarı: ‘Savaşa hazır olun’

Jonson, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz." ifadelerini kullandı. Rusya'nın hızla silahlandığına ve askeri kapasitesini artırdığına işaret eden Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş teknolojilerinde büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.

NATO'DAKİ PARÇALANMAYA DİKKAT ÇEKTİ

NATO içindeki savunma yatırımlarında uyumsuzluk bulunduğuna dikkat çeken Jonson, "İttifak içinde savunma yatırımları konusunda çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değil. Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz." dedi.

ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Jonson, Almanya ile silahlanma ve savunma sanayii alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hükümetlerin ortak standartları teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Jonson, "Uzun vadeli sözleşmelerle hareket edilmeli." diyerek Avrupa ülkelerine ortak adım çağrısında bulundu.