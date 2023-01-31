İsveç’e onay vermemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Türkiye ve Macaristan'ın hâlâ İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan iki ülke olmasına dair bir soruya Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak tıpkı Macaristan gibi NATO'nun genişlemesini destekliyoruz" yanıtını verdi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "O nedenle NATO'ya üye olmak istediklerini de biliyoruz. Ama bir taraftan o iki ülkenin güvenlik endişelerini anlarken, Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşılanmaması kabul edilemez, o da terörle mücadeledir. Maalesef bu terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD'nin bu ülkelerde özellikle İsveç'te yoğun bir mevcudiyeti var. Sadece mevcudiyet değil çok faaliyet gösteriyorlar. Para toplama, terörizmin finansmanı gibi. Aynı zamanda insan devşirme, oralardan Irak'taki Kandil Dağı'na, Suriye'ye insan devşiriyorlar, propaganda devam ediyor." Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya işaret ederek, "Bu mutabakat muhtırasına göre, bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık ve net. Biz ne fazlasını ne eksiğini istiyoruz. Ama şu an İsveç'in bu şartlarda NATO üyeliğine 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde ve Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da Kuran-ı Kerim'i ateşe veren, Hazreti Muhammed'e hakaret eden Rasmus Paludan ile Hollanda'da Kuran-ı Kerim'i yırtan ve ayaklarıyla çiğneyen PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld hakkında resen soruşturma başlattı.