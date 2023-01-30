Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri bir kez daha dünya medyasının manşetlerinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin "Farklı bir mesaj verebiliriz" açıklaması yaparak "Bu mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" demişti. Erdoğan'ın verdiği mesaj, ABD ve Avrupa basınının manşetlerinde yer aldı.Haberlerde İsveç'te Türkiye'nin değerlerine gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırılar hatırlatıldı. Ankara'nın Stockholm yönetimine terör örgütü PKK'lıların yaptıkları eylemler, FETÖ'cülerin iadesi noktasında gösterilen zayıf tutum ve son olarak da aşırı sağcı faşist siyasetçi Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasını İsveç polisinin engellememsinden dolayı öfkeli olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar için ise "İsveç'e şok" yorumları yapıldı."Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi" dedi."Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazdı."Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.: "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyelik teklifini destekleyebilir, İsveç'i reddedebilir" başlığı ile haberi okurlarına duyurdu.Finlandıya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ifadelerinin ardından bugün yaptığı açıklamasında, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile hemfikiriz. Kabinem, Erdoğan'ın danışmanı ile Haavisto ve Türkiye Dışişleri Bakanı ile ilk istişareler yapıldı" dedi.CumhurbaşkanıErdoğan'ın sözleri İsveç basınında gün boyu manşetlerde kaldı."Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır" başlığını tercih etti.Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı.Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Juhari bin Abdul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede, FETÖ'yle mücadelede Türkiye'ye desteklerini ifade etti, "Erdoğan, bizim de gıpta ile baktığımız bir insan ve diyebiliriz ki Müslümanların şampiyonu" dedi.