İsveç’e son ihtar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya'nın başkenti Tallin'de Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Estonya'daki mevcudiyetini ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerini mevkidaşıyla paylaştığını kaydetti. Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin endişelerini dile getirdiğini ve bu iki ülke ile Madrid'de üçlü bir mutabakat zaptı imzalandığını vurguladı. Çavuşoğlu, iki ülkenin bu mutabakat zaptını uygulama konusunda taahhüdü bulunduğuna işaret ederek, "Siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen görüşmelerimizde ya da belli bir beyanatta bulunduklarında biz henüz somut bir adım görmedik. Özellikle İsveç'ten bizi ikna edici somut bir adım görmedik. Bu taahhütlerini yerine getireceklerine dair somut adımlar bekliyoruz" dedi.Çavuşoğlu, Finlandiya'da da PKK ve FETÖ destekçilerinin olduğunu hatırlatarak, "Ancak bu provokasyonlarla ilgili (İsveç'te) bir radikal kişi gidip bizim kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakıyor. İsveç, burada buna sadece izin vermekle kalmıyor, buna bir güvenlik imkânı da tanıyor" dedi. Bu sürede Finlandiya'nın hiçbir şekilde böyle bir provokasyona izin vermeyeceğini açıkladığını belirten Çavuşoğlu, İsveç'in de böyle bir siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. İsveç'te son haftalardaki provokasyonların "Rusya tarafından gerçekleştirildiği" iddialarına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Ben, 'şu ülke, bu ülke ya da bu grup, şu grup provokasyonun arkasında' diyemem ama size net bir biçimde şunu söyleyebilirim: Bu provokasyonun ve provokatörlerin amacı, İsveç'in üyeliğini engellemek" dedi. Çavuşoğlu, öte yandan PKK/YPG destekçilerinin Finlandiya ve özellikle İsveç'te PKK propagandasını sürdürdüğünü, PKK/YPG'yi finanse etmeye ve PKK/YPG için insan kaynağı sağlamaya devam ettiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçlerini ayırıp ayırmayacağı konusunda "Türkiye'nin bu üyelik sürecini ayırmak gibi bir çalışması yok. Bu, NATO çerçevesinde atılacak bir adım" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "Rusya'nın önümüzdeki birkaç hafta içinde İsveç'e ya da Finlandiya'ya saldıracağını bilseydiniz onları NATO'ya kabul eder miydiniz?" sorusuna ise "Herhangi bir provokasyon ya da tehdit ne olursa olsun bizim pozisyonumuz net" dedi.Bölgesel konulara da değinen Çavuşoğlu, "Tabii ki (Rusya-Ukrayna) savaşı reddediyoruz. Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşın bitmesi için Türkiye, aynı zamanda çok önemli çabalar içerisinde. Dolayısıyla bu seviyede biz çalışmalarımızı ve çabalarımızı sürdüreceğiz "dedi. Tahıl anlaşması, savaş esirlerinin değişimi gibi konulardaki görüşmelerin diplomasinin sonuç verebileceğini gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü çalışma ve çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.