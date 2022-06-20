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Giriş Tarihi: 20.6.2022 22:05 Son Güncelleme: 20.6.2022 22:13

İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! PKK/YPG yandaşları Göteborg'da gösteri yaptı!

AA
İsveç’in NATO iki yüzlülüğü! PKK/YPG yandaşları Göteborg’da gösteri yaptı!

İsveç ve Finlandiya'nın Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaptığı NATO üyelik başvurusunun yankıları sürerken Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdikleri gerekçesi ile veto edeceğini açıklamıştı. İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle skandal bir gösteriye imza attı.

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç'in Göteborg kentinde gösteri yaptı | Video

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi.

"İKİ YÜZLÜ BİR POLİTİKA!"

Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

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İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! PKK/YPG yandaşları Göteborg'da gösteri yaptı!
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