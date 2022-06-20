İsveç’in NATO iki yüzlülüğü! PKK/YPG yandaşları Göteborg’da gösteri yaptı!

"İKİ YÜZLÜ BİR POLİTİKA!"

Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.