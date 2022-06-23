İsveç’in terör seviciliği bitmiyor

İSVEÇ devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi. Türkiye ile bir yandan NATO üyeliği için müzakereler yürüten İsveç'te sık sık terör örgütü yandaşları gösteriler düzenliyor. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın başvuları hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.