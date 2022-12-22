İsveçli bakana terör uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği konusunda yapılan üçlü mutabakattaki yükümlülüklerini hatırlattı. Bakan "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi konularda somut gelişme yok" değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, İsveç'in savunma sanayii ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırdığına dair açıklamaların olumlu olduğuna işaret ederek bir de uyarıda bulundu: "Savunma sanayii firmalarımız da her ne kadar açıklama yapsanız da bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar." Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili ise Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da kızların üniversite eğitimi almasının engellenmesiyle ilgili "Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ankara'da Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ile de görüştü. Çavuşoğlu, Ukrayna'dan gelen 37 bin ton tahılın Türkiye'de öğütülüp un haline getirilerek Yemen'e gönderildiğini belirtti. Bin Mübarek, Türkiye'nin Yemen'e insani yardımı için teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, dün ayrıca ABD Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ele de alındı.Bir FETÖ mensubunun (Bülent Keneş) Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir. Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor" dedi.İsveçDışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin terörle mücadelede Türkiye ile bir ahitname imzaladığını belirterek "Sayın Bakan Çavuşoğlu'na ve Türk halkına vermek istediğim mesaj çok net: İsveç sözlerini tutar" dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetleri İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" dedi.