İsveçli çocuklar çetelerin eline düştü

İsveç'te iki kentte düzenlenen el bombalı saldırıların faillerinin 14, 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının çıkması ve çocukların ifadelerinde saldırıları Foxtrot adlı suç örgütü adına hareket eden ve "SuperMario" takma adını kullanan bir çete üyesi için para karşılığında yaptıklarını itiraf etmesi toplumsal bir tartışmanın kapılarını açtı. İsveç'te suç örgütlerince şiddet eylemlerine teşvik edilen çocukların sayısı giderek artıyor. Ülkede 15 yaşın altı şu an cezai sorumluluk taşımıyor. Hükümet, ağır suç işleyen 13 ve 14 yaşındaki çocukların da cezaevine konulmasının önünü açacak bir yasa hazırladı.