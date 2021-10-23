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Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:17 Son Güncelleme: 23.10.2021 13:22

İsveçli rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü! Mafya hesaplaşması detayı...

İsveçli rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü! Mafya hesaplaşması detayı...

İsveçli rap şarkıcısı Einar, Stockholm’de sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Einar'ın ölüm tehditleri aldığı öğrenilirken mafya hesaplaşmasına kurban gitmiş olabileceği idiida ediliyor...

Gerçek adı Nils Kurt Erik Einar Grönberg olan 19 yaşındaki Einar, dün gece başkent Stockholm'de sokak ortasında öldürüldü. Dünya çapında tanınan Einar'ın başından ve göğsünden vurulmuş olarak bulunduğu belirtildi. Einar'ın mafya hesağlaşmasına kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor...

Dünya çapında tanınan Einar'ın ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Einar'ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Einar'ın ölümünün Stockholm'de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İsveç medyasına göre, Einar'ın öldürüldüğünde iki rap'çi ile müzik şirketinde olduğu ifade edilirken olay yerinde iki şüpheli görüldüğü belirtildi.

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İsveçli rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü! Mafya hesaplaşması detayı...
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