İsveçli rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü! Mafya hesaplaşması detayı...

Dünya çapında tanınan Einar'ın ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, hayatını kaybeden kişinin resmi olarak kimliğini doğrulamazken, İsveç medyası ölen kişinin Einar olduğunu duyurdu.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU
Einar'ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Einar'ın ölümünün Stockholm'de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İsveç medyasına göre, Einar'ın öldürüldüğünde iki rap'çi ile müzik şirketinde olduğu ifade edilirken olay yerinde iki şüpheli görüldüğü belirtildi.