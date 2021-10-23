İsveçli rapçi Einar, sokak ortasında öldürüldü! Mafya hesaplaşması detayı...

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Einar'ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Einar'ın ölümünün Stockholm'de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İsveç medyasına göre, Einar'ın öldürüldüğünde iki rap'çi ile müzik şirketinde olduğu ifade edilirken olay yerinde iki şüpheli görüldüğü belirtildi.