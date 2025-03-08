İsveç’te ABD Başkanı Trump’ın kirli Gazze planına tepki

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde düzenlenen protestoya katılan yüzlerce kişi, Trump'ın Filistinlileri topraklarından zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Eylemciler "Amerikan emperyalizmine, siyonist işgale hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Trump karşıtı dövizler taşıyan eylemciler, "Tehcire hayır" sloganları atarak İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karl Kjellin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırımı protesto etmek için gösteriye katıldığını söyledi.

İsveç'in İsrail'e verdiği desteği eleştiren Kjellin, şunları kaydetti:

"Kendi emperyalist İsveç hükümetimizin siyonist işgale verdiği desteği eleştiriyoruz. Son birkaç haftayı barış içinde geçirmemize rağmen emperyalistler gerçek yüzlerini gösterdi. ABD Başkanı Trump, Filistinlileri Gazze'den etnik olarak temizlemeyi ve orayı tatil beldesine çevirmek istediğini açıkça söyledi. Bu da gösteriyor ki emperyalist politikacıların içinde insanlık yok. Trump'ın planına karşı Filistinlileri desteklemek için sonunda kadar savaşmalıyız."

GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.