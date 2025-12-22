İsveç’te camiye ırkçı saldırı

İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi. Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi. Halefi, "Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor" dedi.