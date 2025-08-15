İsveç’te camiye silahlı saldırı

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın nedeninin henüz bilinmediği ancak konu hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Mazen Muwaffak, camiden çıkan 2 kişinin vurulduğuna işaret ederek, "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik. Polisin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi bizi memnun etti" dedi.