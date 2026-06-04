İsveç’te ceza yaşı 13’e düşüyor

Uzun süredir sokak çetelerine karşı savaş açan İsveç, bu konuda başarılı olabilmek için yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Stockholm yönetimi özellikle de çetelerin ağına düşen çocuklara karşı yeni cezalar getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda risk grubundaki çocukların elektronik bileklikler ile izleneceği açıklanmıştı. Dün ise çetelere katılıp şiddet suçları işleyen ve caydırıcı yasal sonuçlarla karşılaşmayan çocukların sayısının artması nedeniyle ciddi vakalarda cezai sorumluluk yaşını 15'ten 13'e indirileceği açıklandı. Geçen yıl ülkede 15 yaşın altında 52 çocuk öldürme ve yaralama suçlarıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Gunnar Strommer düzenlemenin yalnızca cinayet, cinayete teşebbüs, bombalama, ağır silah suçları ve tecavüz gibi "en ciddi suçlar" için geçerli olacağını vurguladı. Öneriye göre, bu suçluların bazıları belirli durumlarda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yeni düzenleme ile ayrıca ağır suç işleyen çocuklar özel hapishanelerde tutulacak.

SOSYAL AĞLAR SUÇLU

İngiliz Reuters ajansındaki habere göre İsveç'te aktif 17 bin 500 çete üyesi var. Uyuşturucu, tehdit, hırsızlık gibi suçlar işleyen çetelerin sosyal ağlar üzerinden çocukları ağına düşürdüğü biliniyor. Çocuklara yönelik hapis cezalarının az olması nedeniyle silahlı yaralama ya da bombalı saldırılarda bile çocukları kullanıyorlar. İsveçli yetkililere göre çete liderleri yaşları 11'e kadar inen çocukları sosyal ağlar üzerinden kandırarak suça sürüklüyor. Ülkede 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağının getirilmesi de gündemde.