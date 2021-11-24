İsveç’in ilk kadın başbakanı 7 saat sonra istifa etti

İsveç
Parlamentosu'nda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti
lideri Magdalena Andersson
, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi
'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı. Ancak koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu. Ardından Andersson istifa etti. Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürdü.