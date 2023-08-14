İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Polis, engel olmaya çalışanları gözaltına aldı

İsveç'te yeni bir skandala daha imza atıldı. İsveç hükümeti, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya yine izin verdi. Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.