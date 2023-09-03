İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı

Olay yerine geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, tepkilere rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı.

Çevrede toplanan 100'e yakın gösterici, Momika ve polise taş ve şişe fırlattı. Bunun üzerine polis Momika'yı olay yerinden kaçırırken göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Olay sonrası polis 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Malmö polisinin duyurusunda, eylemin çok şiddetli geçtiği ve zaman zaman isyan çıktığı belirtildi. Polisin, tekrar olay çıkma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutmaya başladığı bildirildi.