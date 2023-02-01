İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar sürüyor! İçerisine hakaret yazmışlar

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Ronneby İslam Derneği üyesi Gudlaug Hilmarsdottir, olaya son derece üzüldüklerini ve Kur'an- Kerim'in hayattaki rehberleri olduğunu söyledi.

Ronneby'de 2020'de Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakılmıştı.

Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurmasına rağmen failler yakalanamamıştı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.