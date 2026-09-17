İsveç’te merkez sol blok seçimleri kıl payı kazandı: Başbakan Kristersson istifa etti

İsveç'te 13 Eylül'de genel seçimler yapıldı. Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 49,5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48,8 oldu, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etti.

Ulusal medya, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiğini belirtti.

İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson'un ise muhalefette yer almaları durumunda parti liderliği görevine ara vermesinin beklendiği aktarıldı.