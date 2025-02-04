İsveç’te okula saldırı: 10 ölü

İsveç'in Örebro kentinde bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi. İsveç basını bir kişinin kampüsü otomatik silahla taradığını aktardı. Yaralı sayısı hakkında bilgi vermeyen ve kimlik tespitlerinin devam ettiğini belirten İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu bildirdi. Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest de saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını kaydetti.