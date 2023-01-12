İsveç’te PKK terörüne destek sürüyor: Alçak saldırı

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK sempatizanları Avrupa'da at koşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren militanlar, bu kez İsveç'in başkenti Stockholm'de ortaya çıktı ve Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini daha eklediler. Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü. Stockholm'de 21 Ocak'ta "NATO'ya hayır" gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti. Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı. İsveç yönetimi kendi topraklarında terör örgütü PKK destekçilerinin tüm provokatif eylemlerini izlemekle yetiniyor.İSVEÇ Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna, "iğrenç" nitelendirmesiyle tepki gösterdi. Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK militanlarının küstah eylemlerinden saatler önce bir açıklama yapmıştı. Başbakan geçtiğimiz günlerde sarf ettiği NATO üyeliği yolunda Türkiye'nin taleplerini karşılamayacakları yönündeki sözlerini düzeltti. Kristersson, "Türkiye ile görüşmelerimiz yolunda gidiyor. Önceki açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi göstermek istiyoruz" dedi.İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. (Öte yandan Şentop, bölücü terör örgütü destekçilerinin provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta yapacağı Türkiye ziyaretini iptal etti.)İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz.İsveç'te gerçekleştirilençirkin gösteri yalnızca SayınCumhurbaşkanımıza karşı değil tümTürkiye'ye karşı yapılmışbir saldırıdır. Türkiye'ninNATO'ya girmek isteyenülkelerin terör örgütlerinemüsaade etmemesikonusundaki hassasiyetinin de nekadar haklı olduğu bir kez daha ortayaçıkmıştır.: Teröristlerin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. İsveç hükümetini kınıyorum.İsveç terör propagandasına izin vermemeli. PKK, İsveç'in NATO üyeliğine mayın döşüyor, engelliyor. İsveç imzaladığımız ahitnamenin şartlarını yerine getirilmeli. Bu; İsveç makamları buna göz yumdu, izin verdi anlamına geliyor.Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz.İsveç'teki PKK terörörgütü mensuplarının Türkiye vedemokratik yollardan başa gelmişcumhurbaşkanını hedef almasını ensert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarınınterörist gruplara karşı gerekliadımları atmasını talep ediyoruz.Bu arada PKK'lıların alçak eylemi nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ANKARA