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Haberler Dünya Haberleri İsveç'te seçim öncesi PKK krizi büyüyor! "Amineh Kakabaveh'in hedefindeyiz"
Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:39 Son Güncelleme: 26.8.2022 16:41

İsveç'te seçim öncesi PKK krizi büyüyor! "Amineh Kakabaveh'in hedefindeyiz"

AA
İsveç’te seçim öncesi PKK krizi büyüyor! Amineh Kakabaveh’in hedefindeyiz

İsveç'te yaklaşan seçimler öncesi PKK krizi yaşanmaya devam ediyor. Sol Parti milletvekillerinin PKK bayrağıyla çektiği fotoğraflar İsveç'i karıştırmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson PKK bayrağı sallayanlarla iş birliği yapmayacağını ifade etmişti. Öte yandan ülkede YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh nedeni ile de kriz yaşanıyor. Son olarak, Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, Kakabaveh'in hedefinde olduğunu dile getirdi.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel'in seçim afişleri tahrip edilerek, afişlere hakaret içeren ifadeler yazıldı.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçim çalışmaları sürerken, Farklı Renkler Partisi seçim afişi Malmö'de saldırıya uğradı. Yüksel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerde önünün kesilmesi için afişlerine saldırılar ve farklı engellemelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

KAKABAVEH'İN HEDEFİNDEYİZ

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da hedefinde bulunduğunu aktaran Yüksel, "Türkiye dostu bir politika izlediğimiz için özellikle YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in de hedefindeyiz. Kakabaveh, sosyal medya hesabından bize oy verilmemesi için iftira kampanyaları yapıyor. Çünkü biz meclise girersek onlara mecliste terör propagandası yaptırmayız." ifadelerini kullandı.

Kakabaveh, 24 Ağustos'ta sosyal medya platformu Facebook sayfasından Farklı Renkler Partisi hakkında "Eşcinsellere ve bana karşı çıkan ırkçı partiye oy vermeyin." paylaşımında bulunmuştu.

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İsveç'te seçim öncesi PKK krizi büyüyor! "Amineh Kakabaveh'in hedefindeyiz"
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