İsveç'te seçim öncesi PKK krizi büyüyor! "Amineh Kakabaveh'in hedefindeyiz"

KAKABAVEH'İN HEDEFİNDEYİZ

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da hedefinde bulunduğunu aktaran Yüksel, "Türkiye dostu bir politika izlediğimiz için özellikle YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in de hedefindeyiz. Kakabaveh, sosyal medya hesabından bize oy verilmemesi için iftira kampanyaları yapıyor. Çünkü biz meclise girersek onlara mecliste terör propagandası yaptırmayız." ifadelerini kullandı.