İsveç’te skandal! Hitler’in doğum gününde Nazi bayrakları astılar

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili nefret suçundan soruşturma başlattıklarını söyledi.

Eriksson, İsveç'te bu tür şeylerin yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişinde bulunan kayalıklarda siyasi mesaj bulunan pankartlara sıkça rastladıklarını ifade etti.

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil" ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.