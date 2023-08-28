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Haberler Dünya Haberleri İsveç'te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar
Giriş Tarihi: 28.8.2023 20:00 Son Güncelleme: 28.8.2023 20:02

İsveç'te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar

İsveç'te provokasyonlar bitmek bilmiyor! Başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalışan kalp hastası Pakistanlı Malik Shahza'yı polisler kolundan tutup sürükleyerek alandan uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Öte yandan; Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polisin eşlik etmesi dikkat çekti...

AA
İsveç’te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika’nın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

"NEDEN KUR'AN YAKIYORSUN?"

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

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İsveç'te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar
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