Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsveç’ten flaş NATO açıklaması! ‘Güvenlik çizgisi temelden değişir!’
Giriş Tarihi: 10.3.2022 16:00 Son Güncelleme: 10.3.2022 16:01

İsveç’ten flaş NATO açıklaması! ‘Güvenlik çizgisi temelden değişir!’

AA
İsveç’ten flaş NATO açıklaması! ‘Güvenlik çizgisi temelden değişir!’

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte üyelik prensipleri sık sık tartışılır hale gelen NATO’ya yönelik yeni bir açıklama, İsveç’ten geldi. Devlet televizyonuna demeç veren İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, görevde olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söyledi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söyledi.

Ülkesinin devlet televizyonu SVT'de, haber programı "30 dakika"ya açıklamalarda bulunan Hultqvist, geçen sene kasım ayında sarf ettiği "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatarak, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti." ifadelerini kullandı.

Yakın bölgelerin güvenliği için İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını dile getiren Hultqvist, "İsveç'in NATO'ya üye olması, güvenlik çizgisini temelden değiştirmek anlamına gelir. Bu, yakın bölgemizin güvenliğini etkiler." diye konuştu.

Hultqvist, İsveç'in askeri savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımını yapacaklarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracaklarını söyledi

SVT'nin haberine göre, İsveç, geçen sene askeri savunmaya 6,5 milyar dolar bütçe ayırdı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütçenin 11 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç’ten flaş NATO açıklaması! ‘Güvenlik çizgisi temelden değişir!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA