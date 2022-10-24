İsveç’ten flaş Türkiye ve NATO açıklaması: ’Tüm şartları yerine getireceğiz’

Associated Press'e (AP) konuşan Tobias Billström, yeni hükümetin Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, " PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak. " dedi.

Billström, "Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız." diye konuştu.

Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Billström, "Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir." açıklamasında bulundu.