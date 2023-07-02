İsveç’ten göstermelik kınama! Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar

İsveç'te 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eyleme yönelik tepkiler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanlığı günler sonra söz konusu eylemi kınayan yazılı bir açıklama yaptı.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Açıklamada, söz konusu eylem "İslamofobik" olarak nitelendirilerek, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından işlenen İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini tamamen anlıyor. Hiçbir şekilde İsveç hükümetinin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" denildi.
"PROVOKASYON" OLARAK NİTELEDİLER
Açıklamada, "Kur'an'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırganca saygısız bir eylem ve açık bir provokasyondur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te veya Avrupa'da yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, İsveç'te toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün anayasal olarak korunduğu belirtildi.
IRAK, ALÇAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN MOMİKA'NIN İADESİNİ İSTEMİŞTİ
Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, provokatif eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.
İİT OLAĞÜSTÜ TOPLANACAK
Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı ise Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.