İsveç’ten göstermelik kınama! Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar

"PROVOKASYON" OLARAK NİTELEDİLER



Açıklamada, "Kur'an'ın veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırganca saygısız bir eylem ve açık bir provokasyondur. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te veya Avrupa'da yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, İsveç'te toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlüğünün anayasal olarak korunduğu belirtildi.