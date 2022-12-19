İsveç’ten ikiyüzlü tavır

İsveç'te dün yine skandal bir karar çıktı. Diplomasi masasında her fırsatta ülkelerindeki teröristlerin Türkiye'ye iadece edileceğine dair söz veren İsveç yönetimi uygulamada ise bu sözleri unutuyor. İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için iki ülkeden, "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini istiyor. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu. SABAH, geçtiğimiz ay Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in izini İsveç'in başkenti Stockholm'de bulmuştu.FETÖ'nün medya tetikçilerinden olan Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce yaptığı paylaşımda darbe sinyali vermişti. 7 Temmuz 2016 tarihinde Twitter'dan, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde bir paylaşım yapan Keneş, darbe girişimi öncesinde ihanetin sinyalini en net veren isimdi.