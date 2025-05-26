İsviçre dağlarında gizemli olay: Kayakçılar ölü bulundu
İsviçre'nin Rimpfischhorn Dağı'nda terk edilmiş kayakların bulunması üzerine bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.
İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğu kaydedildi.
Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı, henüz kimlik tespiti yapılmadığı aktarıldı.