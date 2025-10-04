İsviçre: Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme yönelik desteğimiz tam

Taraflara gecikmeden ve uluslararası hukuka tam saygı göstererek ilerleme çağrısı yapılan açıklamada, esirlerin serbest bırakılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'ye engelsiz insani erişimin sağlanmasının acil öncelikler olduğu vurgulandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi önerisinin temel unsurlarının artık tüm taraflarca prensipte onaylandığı belirtilerek, "Bu, barışa gerçek bağlılığı göstermek için önemli bir fırsat sunuyor." denildi.

"İlgili tüm arabuluculara teşekkür ediyoruz. İki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak her türlü somut adımı desteklemeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.