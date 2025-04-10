İsviçre Gazze’ye yardımları reddetti: Belediye meclis üyeleri istifa etti

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.

Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.