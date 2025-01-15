İsviçre koşulları sağladı: Ortak savunma projelerine katılacak

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin ortak savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı kapsamında İsviçre'nin, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği'ne (PESCO) dahil olmak için genel koşulları karşıladığını ve projeye önemli bir katma değer sağlayacağını teyit eden bir karar alındı.

İsviçre'nin Eylül 2024'teki başvurusuna istinaden alınan karar kapsamında, proje koordinatörü Hollanda'ya, katılım başvurusu yapan İsviçre'yi resmi olarak davet etme yetkisi verildi.