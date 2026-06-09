İsviçre nüfusu sınırlamayı oylayacak
İsviçre'de "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim" için 14 Haziran'da yapılacak halk oylaması öncesi derin görüş ayrılığı yaşanıyor. Anketlere göre referandumun neredeyse başa baş geçeceği ifade ediliyor. İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisi için referandum yaklaşırken bu teklif etrafında tartışılan konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma ve yaşam standartlarını güvence altına alma konusundaki tartışmalar derinleşiyor. Öneri kapsamında nüfusun 9.5 milyonu aşması halinde hükümet ve parlamento harekete geçerek yasal adımlar atmak zorunda kalacak.