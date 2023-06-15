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Giriş Tarihi: 15.6.2023 00:35 Son Güncelleme: 15.6.2023 00:51

İsviçre'de alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar

İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak gösteri düzenledi. Başkan Erdoğan'a benzettikleri kuklayı ve Türk bayrağını yakan PKK yandaşları, ingilizce "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açtı. İsviçre polisi ise, rezil eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini savundu.

AA
İsviçre’de alçak gösteri! Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldılar

Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN ALÇAK PANKART

İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı. Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı. Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İSVİÇRE'DE "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN" PANKARTI AÇANLARA BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

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İsviçre'de alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar
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